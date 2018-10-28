Бурбас: Ворскла відправляла лист-ультиматум на ім’я Павелка з погрозою бойкотувати євровиїзд у Лондон через борги

Відомий футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, за рахунок чого Ворскла частково погасила борги перед футболістами.

"З виплатами заборгованості у Ворсклі вагомий прогрес. Дієвим виявився лист-ультиматум від команди на ім’я президента ФФУ з погрозою бойкотувати євровиїзд в Лондон.

Сергійчук: Ворскла погасила заборгованості, але не всім

Павелко набрав Жеваго – питання вмить вирішилося. Частково. Закрили 5 місяців боргів. Сьогодні пообіцяли подальші виплати", – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

Динамо мінімально обіграло Ворсклу – переможна серія киян у чемпіонаті триває 5 матчів

Нагадаємо, Ворскла мала значні борги по заробітній платі перед гравцями. Напередодні першого матчу у Лізі Європи проти лондонського Арсенала капітан Ворскли Володимир Чеснаков розповів, що клуб частково погасив борги.