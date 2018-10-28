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Бурбас: Ворскла відправляла лист-ультиматум на ім’я Павелка з погрозою бойкотувати євровиїзд у Лондон через борги

21 жовтня 09:36 598 Читать на русском
Бурбас: Ворскла відправляла лист-ультиматум на ім’я Павелка з погрозою бойкотувати євровиїзд у Лондон через борги
ФК Ворскла / Соцмережі

Відомий футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, за рахунок чого Ворскла частково погасила борги перед футболістами.

"З виплатами заборгованості у Ворсклі вагомий прогрес. Дієвим виявився лист-ультиматум від команди на ім’я президента ФФУ з погрозою бойкотувати євровиїзд в Лондон.

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Павелко набрав Жеваго – питання вмить вирішилося. Частково. Закрили 5 місяців боргів. Сьогодні пообіцяли подальші виплати", – написав Ігор Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

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Нагадаємо, Ворскла мала значні борги по заробітній платі перед гравцями. Напередодні першого матчу у Лізі Європи проти лондонського Арсенала капітан Ворскли Володимир Чеснаков розповів, що клуб частково погасив борги.

Теги
Ворскла Ворскла Ігор Бурбас Андрій Павелко
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