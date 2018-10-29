Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ

"Футбол 24" представляє підсумки 13 туру української Прем'єр-ліги.

Динамо самотужки себе вбиває

Ні для кого не секрет, що Динамо не вміє проходити масований захист. Львів просидів у гандбольному стилі на власному штрафному майданчику увесь матч і виграв його. "Біло-сині" мали територіальну перевагу та значно активніше йшли вперед, але оборони аутсайдера вистачило з головою, щоб стримати примітивні атаки господарів Олімпійського.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вся загроза воротам Бандури створювалася слабкими або неточними дальніми ударами, спробами прорватися через правий фланг, звідки йшли "сліпі" передачі в центр штрафного майданчика, та випадковими моментами, які виникали після рикошетів. Поганий позиційний футбол проти закритих команд – це не проблема Бєсєдіна, який нібито не підходить для такої гри. Львів просто з'їв Вербіча в центрі нападу, а зусилля Циганкова і Сідклея йшли в нікуди.

Юрій Бакалов вийшов на матч без свого найефективнішого футболіста. Однак коли в обороні суперника грає Шабанов, забити можна і без Бруно. У ключовому епізоді з єдиним голом Артем програв забіг Тейлору та "для галочки" постелився у підкат. Згодом був ще один такий момент за участю "динамівського" захисника – тоді львів'яни пробили повз ворота.

Можливо, Шабанову завадило те, що напередодні він відіграв цілий тайм за молодіжну команду. Можливо, команда краще б виглядала з Бурдою, але його берегли на Шахтар (має 3 жовті картки). Для чого? Щоб залишитися майстром з обігрування "гірників", однак все одно програти чемпіонат? Можливо, творча робота попереду була б кращою, якби трикутник центрхавів не виглядав настільки безідейним та інертним.

Динамо хвалили і будуть хвалити, коли воно виграє: чи по грі, як в 5 попередніх матчах УПЛ, чи не зовсім, як проти Ренна. Але недільний футбол на Олімпійському зі Льововом – це дуже слабко. Ніяка дискваліфікація Кадара, страх втратити Бурду, відпочинок для Буяльського і травма Бєсєдіна не можуть цього виправдати. Перед Класичним 5 очок відставання у турнірній таблиці. Інтрига у чемпіонстві ще жива, але Динамо вперто самотужки себе вбиває.

Резерв Шахтаря впорався з легким завданням

Перед поєдинком з Динамо Шахтар відірвався на комфортну відстань – можна знову програвати принциповому супернику – і все буде чудово. До речі, в матчі з Арсеналом-Київ Паулу Фонсека також беріг від дискваліфікації важливого футболіста, але його команда і без Мораєса впоралася з найслабшою командою ліги напіврезервним складом.

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Експериментальна українська атака з Болбатом, Тотовицьким і Коваленком не була дуже ефективною. Однак допомога від активного Ракицького, традиційні підключення Ісмалії та передачі Алана Патріка, який на фоні таких партнерів і суперників навіть виділявся, принесла Шахтарю впевнену перемогу над колективом В'ячеслава Грозного. Без шику, але й без проблем.

Не настільки сильні Карпати, як слабкий Чорноморець

Чорноморець продовжив антирекордну програшну серію в чемпіонаті – 7 матчів. Карпати продовжили забивати на виїзді в УПЛ впродовж рекордних 11 поєдинків. Львів'яни розтрощили суперника й очне протистояння команд нібито підтвердило загальну динаміку їхніх виступів, однак перед цим колектив Жозе Мораіша не міг виграти 5 матчів Прем'єр-ліги поспіль.

Чорноморець – Карпати – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Перевага Карпат не була настільки солідною: "моряки" (хоч і примітивно) старалися атакувати, а "леви" загравалися попереду і провалювалися обороні. При цьому клас Чорноморця зараз настільки низький, що навіть не надто потужна львівська команда встигала виправити свої помилки та створити задосить моментів попереду. Одесити дозволяли без проблем заходити у власний штрафний майданчик і буквально розступалися перед м'ячем.

Курйозний успіх Ворскли

Ворскла перемогла Олімпік у дуже дивному матчі. Справа не в тому, що донеччани створили значно більше моментів і не заслужили поступитися. Ніхто досі чітко не може сказати, чи був переможний гол полтавців – навіть на повторах не видно, чи перетнув м'яч лінію воріт після удару Кулача.

Ворскла – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перше ж взяття воріт Ворскли знову прийшлось на автогол. Чому знову? Бо це вже 4-й автогол на користь команди Сачка в цьому чемпіонаті, а загалом їх у сезоні УПЛ було лише 9.

Заслуговує уваги й раннє вилучення Даллку, яке змусило його партнерів терпіти увесь матч. Перша жовта картка – необов'язковий пенальті, де можна було краще поставити корпус і не програти супернику позицію. Друга – дивний стрибок з ногою на рівні голови візаві. Жахлива оцінка ситуацій від косоварського легіонера. На щастя для нього, Олімпік і суддя у ключових епізодах зіграли за Ворсклу.

Воротарські нулі для Олександрії

Олександрія, перебуваючи на третьому місці в турнірній таблиці, їхала в гості до Зорі, яка всього лиш веде боротьбу за першу шістку. Втім, луганці все одно виступали фаворитом домашнього матчу, а гості, як після матчу зізнався Дмитро Шастал, позитивним результатом бачили нічию.

"Містяни" відстояли прийнятний результат, а героєм зустрічі став Юрій Паньків, який неодноразово вибивав м'яч з-під поперечини. Голкіпер Олександрії потягнув складні удари Громова, Кабаєва та Михайличенка, а загалом здійснив 8 сейвів за матч. 0:0 і 5 очок переваги над переслідувачами у чемпіонаті – його заслуга. Вболівальникам Зорі залишається тільки терпіти – 6 матчів без перемог.

Маріупольські подарунки для Безбородька

Два голи форварда Десни вирішили долю матчу з Маріуполем на користь його команди. Забивав Безбородько дуже цікаві м'ячі – суперники не намагалися йому завадити. Спершу футболіст Маріуполя віддав Денису пас, і той з власної половини поля пробіг до чужих воріт і "розмочив" їх. А згодом Биков просто відбіг в сторону в боротьбі з Безбородьком та відкрив легкий шлях до другого гола.

Шахтар та Динамо зберігають інтригу, Зоря в ямі, а Карпати знову провалили перший тайм – підсумки 12 туру УПЛ