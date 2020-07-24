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Президент Інгульця Поворознюк отримав серйозне покарання від КДК УАФ

11:12 - Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк отримав серйозне покарання від КДК УАФ
Олександр Поворознюк / ФК Інгулець

Президент Інгульця покараний за свої висловлювання на адресу ПФЛ та низки клубів Першої ліги.

КДК УАФ оголосив рішення у справі щодо Олександра Поворознюка. Провадження було відкрите за заявою Комітету етики та чесної гри УАФ стосовно некоректних висловлювань президента Інгульця на адресу ПФЛ, ФК Рух, ФК Агробізнес, ФК Минай та ФК Волинь.

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Відповідно до висновку Комітету з етики та чесної гри УАФ, у діях Олександра Поворознюка були виявлені порушення Кодексу етики та чесної гри, що проявилися, зокрема, у зневажливих діях, образах, приниженні честі та гідності суб’єктів футболу, вияві неповаги до суперників та спричиненні шкоди іміджу УАФ та українського футболу в цілому.

За результатами розгляду КДК УАФ ухвалив рішення застосувати до президента ФК Інгулець Поворознюка О. Г. штраф у розмірі 100 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, після 26 турів Інгулець лідирує у Першій лізі, випереджаючи Минай на 1 пункт.

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Минай Минай Олександр Поворознюк Агробізнес Агробізнес Волинь Волинь Перша ліга УАФ КДК УАФ Інгулець Інгулець ПФЛ Комітет етики та чесної гри УАФ Рух Рух
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