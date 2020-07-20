Поворознюк: Хочу запитати в Козловського, скільки коштує пенальті у ворота Чорноморця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк емоційно прокоментував звинувачення у підкупі арбітра матчу 24-го туру Першої ліги проти Прикарпаття.

"Стимулювання? Ну і що? На нас привозили, Авангарду привозили дві команди на нас, привозили і три команди на нас. Просто мені ж не можна нічого вголос говорити, а то відразу – КДК. Мене ж хочуть відсторонити від футболу, а не знають як.

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Рух позиціонує себе так, що він не дає арбітрам. Хочу запитати в прямому ефірі у Григорія Козловського, скільки коштує пенальті в ворота Чорноморця", – поділився Поворознюк в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, що Рух врятував нічию в матчі з Чорноморцем завдяки помилковому пенальті – захисник одеситів зіграв коліном, тоді як арбітр побачив гру рукою.

Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голів