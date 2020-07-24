Президент Ингульца Поворознюк получил серьезное наказание от КДК УАФ

Президент Ингульца наказан за свои высказывания в адрес ПФЛ и ряда клубов Первой лиги.

КДК УАФ огласил решение по делу Александра Поворознюка. Производство было открыто по заявлению Комитета этики и честной игры УАФ относительно некорректных высказываний президента Ингульца в адрес ПФЛ, ФК Рух, ФК Агробизнес, ФК Минай и ФК Волынь.

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Согласно заключению Комитета по этике и честной игры УАФ, в действиях Александра Поворознюка были выявлены нарушения Кодекса этики и честной игры, проявившиеся, в частности, в уничижительных действиях, оскорблениях, унижении чести и достоинства субъектов футбола, проявлении неуважения к соперникам и причинении ущерб имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение применить к президенту ФК Ингулец Поворознюку А. Г. штраф в размере 100 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Заметим, после 26 туров Ингулец лидирует в Первой лиге, опережая Минай на 1 пункт.

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