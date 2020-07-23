"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не Шахтар

"Футбол 24" дізнався першу реакцію екс-наставника Металіста, Дніпра та збірної України на серйозні кадрові зміни у столичному клубі.

– Мироне Богдановичу, епопея із пошуками нового тренера Динамо офіційно завершена. Як вам призначення Мірчі Луческу?

– Я не знаю, як це сприймати (Усміхається). Зараз тяжко про щось говорити. Таке рішення. Я йому бажаю успіху на новій посаді.

– Наскільки ймовірною є перебудова півзахисту та атаки Динамо під латиноамериканський вектор? Українським гравцям цих амплуа вже варто хвилюватися?

– Я, чесно кажучи, не знаю, якою там буде трансферна політика. Адже те, що Мірча міг собі дозволити у Шахтарі, навряд чи буде в Динамо. Не знаю, тільки час покаже.

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– Уболівальники Динамо здебільшого негативно відреагували на призначення багаторічного наставника Шахтаря. Чи може це стати серйозною проблемою?

– Знову ж таки, тільки час дасть відповідь, і результати команди. Якщо виграє чемпіонат України, то, напевно, його приймуть. Не виграє – буде непросто.

– Так чи інакше, сюрприз вдався?

– Ну так. Дійсно.

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