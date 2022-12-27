"Як в СК Дніпро-1 ставляться до створення єдиного телепулу? Однозначно позитивно. Чому його досі не було створено? Це пов'язано з власниками телеканалів та специфічною поведінкою деяких журналістів. Якщо ми віддаємо права тому чи іншому телеканалу, то, відповідно, коментарі йдуть у той чи інший бік. Ми хочемо, щоб висвітлення подій було неупередженим щодо всіх клубів. Мені хотілося б бачити незалежну тележурналістику.

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Яким є вихід із цієї ситуації? Найголовніше завдання єдиного телепулу – щоб футбол дійшов до людей, і кожна людина могла подивитися будь-який матч української Прем'єр-ліги. Плюс до цього клуби повинні отримувати певний дохід. Українські вболівальники заслуговують на доступ до якісних трансляцій українського футболу. Але щоб при цьому не порушувалися права клубів УПЛ. Єдиний телепул у цьому плані – порятунок. Наприклад, зараз, для того, щоб дивитися футбол мені довелося купити тюнер і підписатися на одну компанію, не називатиму її ім'я. Це дуже незручно.

Чи вдасться клубам домовитися та створити єдиний телепул? Весь світ уже пішов цим шляхом. Єдиний телепул дає можливість реалізувати всі мрії, починаючи від якісних трансляцій та закінчуючи незалежною журналістикою. Єдине питання, щоб переможець тендеру не став маніпулювати правом кожного українця дивитись великий футбол. Для мене це найголовніше. Переговори між УПЛ та клубами точаться, але поки що я не маю права про це говорити. Скажу так, СК Дніпро-1 готовий до єдиного телепулу. І поки що я не чув, щоб хтось був проти", – сказав Береза у коментарі FanDay.

Нагадаємо, нинішніми трансляторами матчів УПЛ є ТК Футбол та 1+1 Media.

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