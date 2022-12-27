"Как в СК Днепр-1 относятся к созданию единого телепула? Однозначно положительно. Почему его до сих пор не было создано? Это связано с владельцами телеканалов и специфическим поведением некоторых журналистов. Если мы отдаем права тому или другому телеканалу, то, соответственно, комментарии идут в ту или другую сторону. Мы хотим, чтобы освещение событий было непредвзятым ко всем клубам. Мне бы хотелось видеть независимую тележурналистику

Суркис готов пойти на финансовые уступки ради создания единого телепула УПЛ

Каков выход из этой ситуации? Самая главная задача единого телепула – чтобы футбол дошел до людей, и каждый человек мог посмотреть любой матч украинской Премьер-лиги. Плюс к этому клубы обязаны получать определенный доход. Украинские болельщики заслуживают доступа к качественным трансляциям украинского футбола. Но, чтобы при этом не нарушались права клубов УПЛ. Единый телепул в этом плане – спасение. Например, сейчас, для того чтобы смотреть футбол мне пришлось купить тюнер и подписаться на одну компанию, не буду называть ее имя. Это очень неудобно.

Удастся ли клубам договориться и создать единый телепул? Весь мир уже пошел этим путем. Единый телепул дает возможность реализовать все мечты, начиная от качественных трансляций и заканчивая независимой журналистикой. Единственный вопрос, чтобы победитель тендера не стал манипулировать правом каждого украинца смотреть большой футбол. Для меня это главное. Переговоры между УПЛ и клубами ведутся, но пока я не имею права об этом говорить. Скажу так, СК Днепр-1 готов к единому телепулу. И пока я не слышал, чтобы кто-то был против", – сказал Береза ​​в комментарии FanDay.

Напомним, нынешними трансляторами матчей УПЛ являются ТК Футбол и 1+1 Media.

MEGOGO и телеканалы "Футбол" претендуют на трансляцию матчей УПЛ – цена вопроса составляет миллионы долларов