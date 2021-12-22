"Ми підтримуємо цю ідею. Хочемо, щоб був єдиний телепул з єдиними правилами та принципами для всіх клубів без винятків.

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Чому він досі не був створений? Було багато факторів, зокрема й політичних. Правила мають бути одні для всіх. Сподіватимемося, що цього разу все буде інакше: проведуть відкритий тендер, будуть єдині правила та принципи.

Ми дуже сподіваємося, що клубам все ж вдасться домовитись. Президент Динамо дуже хоче, щоби був єдиний телепул. Динамо у цьому випадку готове піти на поступки, зокрема фінансові. Буде єдиний продукт – буде більше грошей, і клуби стануть багатшими. Це буде найкраще для всіх. Президент хоче, щоб наш чемпіонат став сильнішим і клуби були фінансово стабільними. Хочеться, щоб ми могли вмикати підігрів, а не так, як було на нашому матчі з Вересом. Щоби ми могли готувати команду, купувати футболістів.

Наразі йдуть переговори щодо створення єдиного телепулу, створено робочу групу, виписують правила та принципи тендеру. Робота йде, а чим вона закінчиться, дізнаємось у лютому-березні", – сказав Мохник у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше Суркіс заявляв, що ніколи не передасть права на трансляції, якщо матчі показуватимуть телеканали "Футбол 1/2/3".

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