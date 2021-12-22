"Контракт телеканалів "Футбол" на трансляцію матчів УПЛ завершується влітку. Андрій Павелко увімкнувся з ідеєю, щоб при ньому був створений єдиний телепул. У регламент з атестації навіть внесений пункт, що клуби погоджуються передати медіаправа Прем'єр-лізі.

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Друге: Павелко підключає до цієї історії компанію, яка сертифікована УЄФА. Тобто, якщо будуть у клубів якісь претензії до цього і вони вирішать судитися, то будуть змушені це робити з УЄФА.

Хто буде у новому тендері? Станом на зараз "1+1" дали задню і не планують боротися за єдиний тепепул. Будуть канали "Футбол" і MEGOGO. У кулуарах кажуть, що MEGOGO – беззаперечний фаворит майбутнього тендеру. Але не все так просто. "Футболи" боротимуться до останнього, адже це їхній останній шанс. MEGOGO потрібно буде перебити неринкову пропозицію каналів "Футбол" – зараз це 5-6 мільйонів доларів, плюс ще пару мільйонів йде на продакшн. Зробити це буде непросто, адже на MEGOGO рахують гроші", – повідомили у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у поточному сезоні телеканали "Футбол 1/2/3" транслюють домашні матчі 13 клубів Прем'єр-ліги. Медіахолдинг "1+1" – домашні матчі Динамо, Зорі та СК Дніпро-1.

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