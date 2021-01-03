"Я думаю, що ми повинні мати можливість допускати вакцинованих громадян на стадіони.

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Ми показали уряду 300-сторінковий план того, як ми можемо повернути вболівальників на стадіон в безпечних умовах, зі зменшеною місткістю на 20-30 відсотків. Але ми не отримали жодної відповіді. Навіть телефонного дзвінка. Тому я сподіваюся, що дозволять повернути хоча б тих, хто вакцинований", – наводить слова Даль Піно Football Italia.

Додамо, що Англія вже наважилась пускати частину фанатів на стадіони, однак регіони країни поділили за рівнем захворюваності.

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