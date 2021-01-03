"Я думаю, что мы должны иметь возможность допускать вакцинированных граждан на стадионы.

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Мы показали правительству 300-страничный план того, как мы можем вернуть болельщиков на стадион в безопасных условиях, с уменьшенной вместимостью на 20-30 процентов. Но мы не получили никакого ответа. Даже телефонного звонка. Поэтому я надеюсь, что позволят вернуть хотя бы тех, кто вакцинирован", – приводит слова Даль Пино Football Italia.

Добавим, что Англия уже решилась пускать часть фанатов на стадионы, однако регионы страны поделили по уровню заболеваемости.

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