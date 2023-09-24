Очільник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував слова нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі, який заявив, що його не вшановували в ПСЖ після перемоги на ЧС-2022.

"Навколо слів Мессі багато розмов. Втім, усі бачили, що ми вшанували Лео на тренуванні, коли він виграв чемпіонат світу. Ми навіть публікували відео. Також святкували приватно.

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Звичайно, могли б влаштовувати вечірку на стадіоні. Але ми – французький клуб. Повинні поважати країну, яку Мессі переміг у фіналі. До того ж його партнери виступають за збірну Франції. Лео – неймовірний гравець, ми дуже пишалися ним", – цитує слова Аль-Хелаїфі RMC Sport.

Аргентинець провів у складі ПСЖ два роки. Мессі зіграв за парижан в 75 матчах, в яких забив 32 голи та віддав 35 результативних передач. Влітку поточного року Лео покинув Париж у статусі вільного агента та приєднався до Інтер Маямі.

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