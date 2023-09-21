"ПСЖ? Правда полягає в тому, що все сталося не так, як я того очікував. Але я завжди кажу, що все в нашому житті відбувається не просто так – наприклад, у Парижі мені довелося стати чемпіоном світу. Все трапляється з якоїсь причини. Так мало статися. Проте, я був єдиним гравцем зі збірної Аргентини, який не отримав визнання від свого клубу.

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Що я відчував, коли став чемпіоном світу? Я сказав: насолоджуйся цим моментом. Мені подобається те, що я роблю, мені подобається грати, і, очевидно, я тепер роблю це по-іншому. З цієї причини я вирішив продовжити кар'єру в США. І хоча за своєю природою я переможець, який бажає перемагати скрізь і завжди, у певні моменти я розслабляюся. Я цього не усвідомлюю, я готуюся і граю, як завжди. Але є й реальність, яка полягає в тому, що я став старшим і досвідченішим на тисячу матчів", – наводить слова Мессі аргентинський портал Ole.

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