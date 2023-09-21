МЛС-2023

Інтер Маямі – Торонто – 4:0

Голи: Фаріас, 45+3, Тейлор, 54, 87, Кремаші, 73

Кривцов отримав солідне прізвисько від Мессі та інших гравців Інтер Маямі

Інтер Маямі на своєму полі впевнено розібрався з Торонто. Ліонель Мессі, як і Сергій Кривцов, вийшли у старті, однак аргентинець не дограв перший тайм та покинув поле через травму. Його замінив фінський нападник Роберт Тейлор, який і став героєм поєдинку, записавши до свого доробку дубль та асист. Загалом Інтер забив чоти сухих голи і з 31-м очком нарешті покинув передостанню сходинку турнірної таблиці Східної конференції.

Український захисник відіграв весь поєдинок і став одним з найкращих у матчі, заробивши другу оцінку серед обох команд – 7,5 (вище лише у Тейлора). За 90 хвилин Кривцов зробив 78 доторків до м'яча, здійснив три виноси, одне перехоплення, два блокування та два відбори, виконав один обіграш з дриблінгу, виграв три боротьби за позицію з шести, а також дві повітряні дуелі з двох, п'ять разів втрачав м'яч, заробив один фол та віддав 2 довгі передачі з чотирьох, які досягли адресата. Точність його пасів загалом сягнула 94%.