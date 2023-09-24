Глава ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова нападающего Интер Майами Лионеля Месси, который заявил, что его не чествовали в ПСЖ после победы на ЧМ-2022.

"Вокруг слов Месси много разговоров. Впрочем, все видели, что мы почтили Лео на тренировке, когда он выиграл чемпионат мира. Мы даже выкладывали видео. Также праздновали приватно.

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Конечно, могли бы устраивать вечеринку на стадионе. Но мы - французский клуб. Должны уважать страну, которую Месси победил в финале. К тому же его партнеры выступают за сборную Франции. Лео - невероятный игрок, мы очень гордились им", – цитирует слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Аргентинец провел в составе ПСЖ два года. Месси сыграл за парижан в 75 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Летом текущего года Лео покинул Париж в статусе свободного агента и присоединился к Интер Майами.

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