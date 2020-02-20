ПСЖ у центрі скандалу – президенту клубу висунули звинувачення через продаж прав на трансляції чемпіонатів світу

Скандал щодо дачі хабара генеральному секретарю ФІФА Жерому Вальке президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі виходить на новий рівень.

Президенту французького ПСЖ та спортивних каналів BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаїфі висунуто звинувачення у справі про продаж прав на трансляцію чемпіонатів світу та Кубків конфедерацій, повідомляє офіційний сайт генеральної прокуратури Швейцарії.

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Звинувачення також висунуто колишньому генеральному секретарю ФІФА Жерому Вальке – екс-керівника підозрюють в отриманні хабарів і фальсифікації документів.

Генеральна прокуратура Швейцарії вважає, що в період з 2013 по 2015 роки Вальке використовував своє становище в ФІФА, щоб права на трансляції міжнародних турнірів в Італії та Греції дісталися певним компаніям. Мова йде про чемпіонати світу і Кубки конфедерацій за період з 2018 по 2030 роки. Колишній очільник отримав три платежі на загальну суму 1,25 млн євро. Окрім того, за даними слідства, Аль-Хелаїфі передав Вальке віллу на Сардинії у якості винагороди за телеправа.

У швейцарської прокуратури були побоювання, що Нассер може скористатися дипломатичною недоторканністю, аби уникнути розслідування щодо хабарів ФІФА, оскільки займає в катарському уряді посаду міністра без портфеля. Однак, слідчим таки вдалось його допитати.

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