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Неймар "наїхав" на ПСЖ після поразки від Борусії Д у першому матчі 1/8 ЛЧ

11:32 1897 Читать на русском
Неймар "наїхав" на ПСЖ після поразки від Борусії Д у першому матчі 1/8 ЛЧ
Неймар / Твіттер ПСЖ

Бразильський нападник французького клубу Неймар знайшов винних у поразці своєї команди.

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

"Важко було не грати протягом чотирьох матчів поспіль, але це був не мій вибір. Це рішення клубу, лікарів. Ми багато говорили, і мені це не подобалося. Я хотів грати і почувався добре, але клуб злякався, і це відбилося на мені", – наводить слова Неймара RMC Sports.

Борусія Д – ПСЖ: Фавр назвав головну складову успішної гри проти парижан

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія, завдяки двом голам норвезького нападника Ерлінга Холанда, здобула вольову перемогу над ПСЖ. Неймару вдалось забити на 76-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

До слова, перед матчем з Борусією Неймар пропустив три поєдинки у чемпіонаті Франції та одну гру в Кубку країни.

Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - ПСЖ
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