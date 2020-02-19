Неймар "наїхав" на ПСЖ після поразки від Борусії Д у першому матчі 1/8 ЛЧ

Бразильський нападник французького клубу Неймар знайшов винних у поразці своєї команди.

"Важко було не грати протягом чотирьох матчів поспіль, але це був не мій вибір. Це рішення клубу, лікарів. Ми багато говорили, і мені це не подобалося. Я хотів грати і почувався добре, але клуб злякався, і це відбилося на мені", – наводить слова Неймара RMC Sports.

Борусія Д – ПСЖ: Фавр назвав головну складову успішної гри проти парижан

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія, завдяки двом голам норвезького нападника Ерлінга Холанда, здобула вольову перемогу над ПСЖ. Неймару вдалось забити на 76-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 11 березня.

До слова, перед матчем з Борусією Неймар пропустив три поєдинки у чемпіонаті Франції та одну гру в Кубку країни.

Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди