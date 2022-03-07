ПСВ долучився до допомоги постраждалим українцям у війні з Росією, повідомляє прес-служба клубу.

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Перед матчем 25-го туру Ередивізі проти Хераклеса "червоно-білі" провели збір коштів для жертв російського вторгнення в Україну. Окрім того, футболки гравців команди та капітанська пов'язка Маріо Гьотце (яка була оформлена у стилі українського прапора) виставлені на благодійний аукціон, виручені гроші з якого також підуть на допомогу постраждалим українцям.

До слова, у цьому поєдинку ПСВ переміг з рахунком 3:1, а під час матчу було зібрано 12 500 євро.

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