Президент Ліона Жан-Мішель Ола відзвітував про допомогу українським дітям після вторгнення російських окупантів на наші землі.

Ліон виділив 50 тисяч євро у фонд UNICEF, який допомагає дітям в Україні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Світ спорту зміг відреагувати та мобілізувався єдиним голосом за мир. Проблеми, які є перед нами, вимагають, щоб ми продемонстрували солідарність – Ліон долучається. Хочемо ще раз показати, що спорт допомагає національній згуртованості, як і міжнародній", – зазначив президент "ткачів" Жан-Мішель Ола.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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