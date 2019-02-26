Президент Ла Ліги Тебас може стати керівником АПЛ

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас може кардинально змінити місце праці.

Хав'єр Тебас може стати генеральним директором англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Telegraph.

"УЄФА мусить виключити ПСЖ з розіграшу Ліги чемпіонів", – скандальна заява президента Прімери

Саме очільник іспанської першості є одним із основних кандидатів на посаду керівника чемпіонату Англії.

У кріслі гендиректора АПЛ Тебас може зімнити Річарда Скадемора, який раніше залишив цю посаду. Скадемор очолював Прем'єр-лігу з 1999-го року.

"Ми не знаємо про інтерес до Тебаса з боку АПЛ. Однак подібний інтерес є приводом для гордості. Але у Тебаса є контракт з Ла Лігою. Він усім задоволений на цій посаді, а також перед ним стоять зобов'язання і завдання, які вимагають його цілковитої уваги", – прокоментували у керівництві Прімери.

Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з Ахметовим