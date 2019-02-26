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Президент Ла Лиги Тебас может возглавить АПЛ

19:03 1 Читати українською
Президент Ла Лиги Тебас может возглавить АПЛ
Хавьер Тебас / Фото La Liga

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может кардинально изменить место работы.

Хавьер Тебас может стать генеральным директором английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

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Именно глава испанского первенства является одним из основных кандидатов на должность руководителя чемпионата Англии.

В кресле гендиректора АПЛ Тебас может сменить Ричарда Скадэмора, который ранее оставил эту должность. Скадэмор возглавлял Премьер-лигу с 1999-го года.

"Мы не знаем об интересе к Тебасу со стороны АПЛ. Однако подобный интерес является поводом для гордости. Но у Тебаса есть контракт с Ла Лигой. Он всем доволен на этой должности, а также перед ним стоят обязательства и задачи, которые требуют его полного внимания", – прокомментировали в руководстве Примеры.

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Испания АПЛ Хавьер Тебас
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