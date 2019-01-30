Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з Ахметовим

Видання El Mundo назвало 200 найбагатших людей Іспанії, серед яких опинились 7 відомих футбольних особистостей. Флорентіно Переса та його колег перевершує один власник Шахтаря (12 млрд євро), якщо вірити дослідженню Dragon Capital.

Флорентіно Перес

Президент Реала – 40-й у списку найбагатших людей Іспанії. Його статки оцінюються в 1 млрд 220 млн євро. Попри те, що Перес славиться своєю футбольною діяльністю, він зірвав куш на будівництві. Головне джерело доходів 71-річного бізнесмена – компанія ACS.

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Фернандо Роїг

Головний бос Вільяреала поступається своєму колезі з королівського клубу трохи менше ніж на 300 млн євро (930). Роїг інвестував у різні сектори економіки, але в Іспанії його знають, насамперед, як одного з акціонерів величезної мережі супермаркетів Mercadona.

Хосе Луїс Нуньєс

Екс-президент Барселони включений у список попри свою смерть в грудні 2018 року. Будівельний та готельний бізнеси дозволили йому заробити за життя 650 млн євро. Нуньєс став рекордсменом з-поміж усіх президентів каталонського клубу за тривалістю перебування на посаді (12 років).

Мігель Анхель Хіль Марін

Виконавчий директор Атлетіко – один з небагатьох, хто дійсно збагатився на футболі. Він володіє 51% акцій мадридського Атлетіко, бренд якого суттєво здорожчав в останні роки. Майно Анхеля Хіля Маріна оцінюється у 240 млн євро.

Хауме Роурес

Партнер та засновник Mediapro посідає 193 місце у рейтингу найбагатших людей Іспанії (230 млн євро). Телевізійна компанія, яка зберігає 24% акцій, потрапивши у руки китайської групи Orient Hontai Capital, транслює 13 футбольних ліг з усього світу. Вона, зокрема, володіє правами показу Ла Ліги (до 2024 року), Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Енріке Серезо

У 2017 році компанія KPMG оцінила Атлетіко у 793 млн євро. Президент "матрацників" є третім за величиною акціонером клубу (14,6%) на суму 50 млн євро. Однак левову частку своїх доходів (230 млн євро) Серезо заробив на кіноіндустрії. Його компанія виробляє 80% усіх фільмів Іспанії.

Вісенте Болуда

Він був президентом Реала протягом декількох місяців, але його слова перед матчем-відповіддю 1/8 ЛЧ проти Ліверпуля (2009 рік) пригадують донині: "Ми збираємося розчавити їх". Не склалося, "бланкос" були розгромлені на Енфілді з рахунком 0:4, а Болуда поступився місцем Флорентіно Пересу. Однак у нього залишився величезний флот, який приніс йому аж 185 млн євро.

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