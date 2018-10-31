"УЄФА мусить виключити ПСЖ з розіграшу Ліги чемпіонів", – скандальна заява президента Прімери

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас закликає УЄФА виключити ПСЖ та Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей.

"Ми вважаємо, що ПСЖ не відповідає критеріям фінансового фейр-плей УЄФА. Вони перебільшують кількість своїх спонсорів.

Жоден клуб: ні Реал, ні Барселона не просили мене висунути звинувачення проти ПСЖ. Коли ми попередили, що засуджуємо парижан, всі пов'язували це з переходом Неймара. Але це не так. Насправді, ми вважаємо, що клуб такого типу становить загрозу стабільності професійного футболу в Європі.

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До цього списку можна віднести і Манчестер Сіті, і будь-який інший клуб, який порушує правила, залучаючи несправжніх спонсорів і погрожуючи стабільності європейського футболу. Все це впливає на ринок, в зв'язку з чим іншим клубам доводиться вливати гроші, щоб відповідати цим державним клубам.

Все повинно відповідати дисциплінарним стандартам УЄФА, все просто. Якщо вони кажуть, що подібні порушення призводять до виключення, то команда повинна бути виключена. Якщо правила говорять, що така поведінка призводить до заборони на трансфери, то повинна накладатися заборона. Повинно бути прийнято дисциплінарне стягнення. Це повинні вирішувати в УЄФА", – цитує Тебаса L'Equipe.

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