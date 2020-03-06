Президент Інтера не планує вибачатись перед головою Серії А, якого назвав клоуном

Президент Інтера Стівен Чжан прокоментував своє висловлювання на адресу голови Серії А Паоло Даль Піно на тлі перенесення матчів через коронавірус.

"Багато хто вважає, що я жорстко висловився. А я думаю, що я ще м'яко сказав. Здоров'я людей має бути на першому місці. Будучи футбольним клубом з мільйонами вболівальників у всьому світі, Інтер несе відповідальність і зобов'язаний подавати приклад, правильно дотримуючись усіх запобіжних заходів.

Ювентус – Інтер: стала відома офіційна дата матчу

Грати при закритих дверях – це правильний вибір, так люди не будуть піддаватися ризику. Грати без глядачів важко з багатьох аспектів, і це нікому не подобається, але грати треба, ставлячи при цьому на перше місце здоров'я людей. На поточний момент це єдиний вихід", - сказав Чжан в інтерв'ю Financial Times.

Раніше президент Інтера назвав Паоло Даль Піно "найбільшим клоуном". У відповідь Італійська федерація футболу завела справу на президента Інтера.

Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити