toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Президент Інтера не планує вибачатись перед головою Серії А, якого назвав клоуном

11:28 66 Читать на русском
Президент Інтера не планує вибачатись перед головою Серії А, якого назвав клоуном
Стівен Чжан / fedenerazzurra

Президент Інтера Стівен Чжан прокоментував своє висловлювання на адресу голови Серії А Паоло Даль Піно на тлі перенесення матчів через коронавірус.

"Багато хто вважає, що я жорстко висловився. А я думаю, що я ще м'яко сказав. Здоров'я людей має бути на першому місці. Будучи футбольним клубом з мільйонами вболівальників у всьому світі, Інтер несе відповідальність і зобов'язаний подавати приклад, правильно дотримуючись усіх запобіжних заходів.

Ювентус – Інтер: стала відома офіційна дата матчу

Грати при закритих дверях – це правильний вибір, так люди не будуть піддаватися ризику. Грати без глядачів важко з багатьох аспектів, і це нікому не подобається, але грати треба, ставлячи при цьому на перше місце здоров'я людей. На поточний момент це єдиний вихід", - сказав Чжан в інтерв'ю Financial Times.

Раніше президент Інтера назвав Паоло Даль Піно "найбільшим клоуном". У відповідь Італійська федерація футболу завела справу на президента Інтера.

Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити

blog_ava
Нойок міг би внести нові барви у гру збірної Білорусі, – Дулуб
08:00
2616
Теги
коронавірус Інтер Інтер Італія Серія А
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо підписало новий контракт з Русиним
    Україна — 5 бер8793 Динамо підписало новий контракт з Русиним
8
год
:
42
хв
Падерборн
21:00
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук