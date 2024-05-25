Більярдний гол Маліновського у відеоогляді матчу Дженоа – Болонья – 2:0
10:58 - Читать на русском
Дженоа здолала Болонью у 38-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Руслан Маліновський вперше за 3 місяці вийшов у основі Дженоа і відзначився голом вже на 13-й хвилині. Мартін відкотив на лінію карного майданчика, звідки українцю вдався більярдний удар від стійки.
Маліновський феєрично повернувся до складу Дженоа – відео гола українця у ворота Болоньї
У дебюті другого тайму Вітінья подвоїв перевагу Дженоа. Маліновського зняли на 63-й хвилині, а партнери впевнено довели справу до прощальної перемоги в сезоні – 2:0.
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