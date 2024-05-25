Дженоа здолала Болонью у 38-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Руслан Маліновський вперше за 3 місяці вийшов у основі Дженоа і відзначився голом вже на 13-й хвилині. Мартін відкотив на лінію карного майданчика, звідки українцю вдався більярдний удар від стійки.

Маліновський феєрично повернувся до складу Дженоа – відео гола українця у ворота Болоньї

У дебюті другого тайму Вітінья подвоїв перевагу Дженоа. Маліновського зняли на 63-й хвилині, а партнери впевнено довели справу до прощальної перемоги в сезоні – 2:0.