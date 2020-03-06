Президент Интера не планирует извиняться перед главой Серии А, которого назвал клоуном

Президент Интера Стивен Чжан прокомментировал свое высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино на фоне переноса матчей из-за коронавируса.

"Многие считают, что я жестко высказался. А я думаю, что я еще мягко сказал. Здоровье людей должно быть на первом месте. Будучи футбольным клубом с миллионами болельщиков во всем мире, Интер несет ответственность и обязан подавать пример, правильно соблюдая все меры предосторожности.

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Играть при закрытых дверях – это правильный выбор, так люди не будут подвергаться риску. Играть без зрителей трудно по многим аспектам, и это никому не нравится, но играть надо, ставя при этом на первое место здоровье людей. На текущий момент это единственный выход", – сказал Чжан в интервью Financial Times.

Ранее президент Интера назвал Паоло Даль Пино "самым большим клоуном". В ответ Итальянская федерация футбола завела дело на президента Интера.

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