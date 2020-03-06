toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Президент Интера не планирует извиняться перед главой Серии А, которого назвал клоуном

11:30 28 Читати українською
Президент Интера не планирует извиняться перед главой Серии А, которого назвал клоуном
Стивен Чжан / fedenerazzurra

Президент Интера Стивен Чжан прокомментировал свое высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино на фоне переноса матчей из-за коронавируса.

"Многие считают, что я жестко высказался. А я думаю, что я еще мягко сказал. Здоровье людей должно быть на первом месте. Будучи футбольным клубом с миллионами болельщиков во всем мире, Интер несет ответственность и обязан подавать пример, правильно соблюдая все меры предосторожности.

Ювентус – Интер: стала известна официальная дата матча

Играть при закрытых дверях – это правильный выбор, так люди не будут подвергаться риску. Играть без зрителей трудно по многим аспектам, и это никому не нравится, но играть надо, ставя при этом на первое место здоровье людей. На текущий момент это единственный выход", – сказал Чжан в интервью Financial Times.

Ранее президент Интера назвал Паоло Даль Пино "самым большим клоуном". В ответ Итальянская федерация футбола завела дело на президента Интера.

Рим на Евро-2020: как добраться, что посмотреть, куда заселиться, где отдохнуть и как сэкономить

blog_ava
Холанд объяснил свое необычное празднование голов
00:35
271
Теги
коронавирус Интер Интер Италия Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
29
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук