Функціонер стамбульського клубу Дурсун Озбек прокоментував слова Сергія Палкіна про те, що Ліон отримав неправомірне збагачення завдяки трансферу Тете у Галатасарай.

"Заява донецького Шахтаря? Ми отримали висновки від юридично значущих інститутів щодо трансферу Тете.

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Трансфер Тете законний! Якби це було не так, Турецька футбольна федерація не дозволила б йому грати", – цитує Озбека Milliyet.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч (французи заробили на оренді 1 млн євро).

Згодом бразилець перейшов до Галатасарая вільним агентом (скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ), підписавши контракт за схемою 4+1 попри чинну угоду з Шахтарем (клаусула була прописана у розмірі 150 мільйонів євро).

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