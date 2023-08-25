Шахтар звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсацій за трансфери легіонерів – бразильця Тете та ізраїльтянина Манора Соломона. Про це пише видання Fotospor.

Галатасарай відреагував на вимогу Шахтаря дискваліфікувати Тете

За інформацією джерела, "гірники" продовжує спроби отримати фінансову компенсацію від втрати колишніх лідерів атаки команди вінгерів Тете та Манора Соломона. Перший цього літа, використавши правило ФІФА, фактично на правах вільного агента пішов у Галатасарай, а другий на аналогічних умовах – у Тоттенхем.

За версією Шахтаря, гравець залишається на контракті з оранжево-чорними до кінця 2023 року. Раніше турецькі інсайдери повідомляли про дострокове розірвання контракту, проте, на думку донецького клубу, цей акт був нелегітимним через те, що Тете повернувся до України під час війни.

Щодо Соломона, то генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що очікує від зустрічі з представниками лондонського клубу вирішення питання про компенсацію за Соломона, яке задовольнить обидві сторони.

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