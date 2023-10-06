Функционер стамбульского клуба Дурсун Озбек прокомментировал слова Сергея Палкина о том, что Лион получил неправомерное обогащение благодаря трансферу Тете в Галатасарай.

"Заявление донецкого Шахтера? Мы получили выводы от юридически значимых институтов относительно трансфера Тете.

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Трансфер Тете законен! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть", – цитирует Озбека Milliyet.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч (французы заработали на аренде 1 млн евро).

Впоследствии бразилец перешел в Галатасарай свободным агентом (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ), подписав контракт по схеме 4+1 несмотря на действующее соглашение с Шахтером (клаусула была прописана в размере 150 миллионов евро).

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