"Ми зараз у процесі переговорів з Тоттенхемом. Наразі ще рано говорити щось конкретне – я сподіваюся і вірю, що ми знайдемо рішення.

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Ми хочемо покрити наші витрати. Шахтар заплатив за Соломона 6,5 млн євро, і я не думаю, що це величезні гроші для клубу рівня Тоттенхема, для клубу, який грає в АПЛ. Вважаю, що можна покрити ці витрати. Я не намагаюсь отримати якийсь прибуток.

Не знаю, чи погодяться вони на 6,5 млн євро, але вірю, що ми знайдемо рішення. З точки зору іміджу їм не потрібний такий випадок. Така справа пахне не дуже добре, бо коли ви підписуєте безплатно хлопця, який має піти за 20 мільйонів євро, це недобре.

Ми провели хорошу товариську гру, вони були з нами відкриті, вони нам допомагали, і тому я вірю, що ці стосунки допоможуть нам знайти хороше рішення. Вважаю, що максимум за два тижні ми знайдемо рішення", – цитує Палкіна ESPN.

Нагадаємо, Манор перебрався у Тоттенхем, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, яке дозволяло гравцям призупиняти контракти через війну.

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