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Президент ФК Львів: У нашої команди ніколи не було і не буде фан-руху

16:57 513 Читать на русском
Президент ФК Львів: У нашої команди ніколи не було і не буде фан-руху
Андрій Паньків / ФК Львів

Президент ФК Львів Андрй Паньків розповів, чому відвідуваність чемпіонату України залишається на низькому рівні.

"В Україні відвідуваність матчів не зростатиме, допоки хтось вже знатиме результат ігор наперед.

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Усі мають визнати, що у нашому футболі досі існує проблема матчів з фіксованими результатами. Хто має карати винних і хоча б зводити до мінімуму явище, що вбиває футбол? Найвищий футбольний орган – Українська Асоціація футболу.

Ми граємо для вболівальників. Ми тільки за нормальне цивільне спілкування. Не маю жодних підстав відмовлятися від такої комунікації. У Львова немає і не буде фан-руху. Ми – містяни, наш вболівальник – пересічний львів’янин", – цитує Паньківа офіційний сайт ФК Львів.

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