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Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ

16:00 237 Читать на русском
Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ
Юрій Можаровський і Ко відпрацювали ще один сезон / Фото із відкритих джерел

"Футбол 24" зібрав детальну статистику за підсумками роботи українських арбітрів у матчах УПЛ 2018/19.

У сезоні 2018/19 в УПЛ працювали 24 арбітри, зокрема одна представниця прекрасної статі – Катерина Монзуль. Вона, до речі, на відміну від чоловіків, входить у світову суддівську еліту серед жінок. У 2018-му Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) поставила її на п’яте місце у світі. У 2017-му вона була четвертою у цьому ж рейтингу, у 2014-му – другою, а у 2015-му взагалі була визнаною найкращим арбітром-жінкою у світі.

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У чемпіонаті України на топ-рівні Монзуль працює вже четвертий рік. Загалом на її рахунку 27 матчів УПЛ, у нинішньому сезоні – 7, в яких вона винесла 31 попередження та призначила 2 пенальті. Працює спокійно, за середніми показниками (4,43 попередження та 0,29 пенальті за гру) – далеко від лідерів рейтингу суворості.

монзуль

Наприклад, Юрій Іванов (Маріуполь) у середньому демонстрував 6,5 жовтих картки за матч, а Віталій Романов (Дніпро) – 6,08. Той же Іванов має середній показник 0,75 пенальті за гру, а Костянтин Труханов (Харків) – 0,7. За вилученнями в середньому за матч лідери – кияни Іван Бондар (0,67) та Микола Балакін (0,5) і представник Чорноморська Олександр Дердо (0,5).

Найбільше матчів у чемпіонаті 2018/19 (по 13) провели одразу троє арбітрів – Юрій Можаровський (Львів), Ярослав Козик (Мукачеве) та Віктор Копієвський (Кропивницький). Останній, до речі, є наймолодшим серед усіх рефері УПЛ – в жовтні йому виповниться 29 років. Трохи молодші – Балакін (30 років) та Андрій Коваленко з Полтави (31).

Найстарший арбітр УПЛ – Труханов (43 роки). Восени 43-річчя відсвяткують Можаровський, киянин Євген Арановський та харків'янин Анатолій Абдула.

Можаровський та Дердо мають найбільший стаж роботи в елітному дивізіоні – обидва дебютували ще в сезоні 2006/07. До створення Прем’єр-ліги на топ-рівні чемпіонату України почав працювати також Абдула (2007/08).

Цей дует очолює і рейтинг серед чинних арбітрів за кількістю проведених матчів: Можаровський – 129, Дердо – 115. Окрім них рубіж у сотню ігор перейшли Абдула (112), Арановський (105) та Сергій Бойко з Іванкова Київської області (100). Наблизилися до ювілейного матчу Козик (93) та Дмитро Кутаков із Броварів (92).

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До речі, саме Кутакову довелося в цьому сезоні виходити на заміну в матчі УПЛ. Сталося це 7 жовтня, на 75-ій хвилині зустрічі Шахтар – Зоря у Харкові. За рахунку 1:1 відчув проблеми з ногою киянин Микола Кривоносов, якого і замінив Кутаков. За чверть години ігрового часу він виніс одне попередження – воротареві гостей через затримку часу. До завершення матчу рахунок не змінився.

Повертаючись до рейтингу за кількістю матчів у чемпіонаті України, відзначимо, що історичний рекорд належить Сергію Шебеку з Києва – 226 матчів, починаючи з сезону 1992/93 і завершуючи сезоном 2008/09. Можаровський у цьому рейтингу – 12-й.

У чемпіонаті, що завершився, перші матчі в УПЛ провели п’ять арбітрів: Дмитро Кривушкін (Харків, 35 років виповниться 9 червня), Юрій Іванов (Маріуполь, 33), Дмитро Панчишин (Харків, 32), Олександр Омельченко (Слов’янськ, 31) та Андрій Коваленко (Полтава, 31).

Ще п’ятеро арбітрів залишилися з минулого сезону. Загалом за два роки у списку арбітрів Прем’єр-ліги з’явилося 40 відсотків нових імен.

Юрій Іванов (у центрі)

Оновлення зазнала і сімка представників України у списку арбітрів ФІФА (в ньому значиться також і Монзуль, але, як і ще троє наших представниць прекрасної статі, працює на жіночих змаганнях). З 2011 року в ньому Арановський та Бойко. У 2013-му міжнародну категорію отримав Козик, у 2015-му – Балакін, у 2017-му – Кривоносов, у 2018-му – Романов та Денис Шурман з Вишневого.

Балакіну наразі 30 років, Шурману – 32, Кривоносову – 36, за віковими даними вони мають непогані перспективи на міжнародній арені.

З когорти чинних арбітрів УПЛ статус ФІФА мали Дердо (2011 – 2017), Можаровський (2011 – 2017) і Абдула (2012 – 2017).

Статистика арбітрів УПЛ у сезоні 2018/19

Топ-5 за кількістю матчів

13 – Ярослав КОЗИК (38, Мукачеве)

Віктор КОПІЄВСЬКИЙ (28, Кропивницький)

Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ (42, Львів)

12 – Анатолій АБДУЛА (42, Харків)

Микола БАЛАКІН (30, Київ)

Віталій РОМАНОВ (39, Дніпро)

Топ-5 за кількістю жовтих карток

76 – Віктор КОПІЄВСЬКИЙ (28, Кропивницький)

73 – Віталій РОМАНОВ (39, Дніпро)

67 – Микола БАЛАКІН (30, Київ)

65 – Ігор ПАСХАЛ (37, Херсон)

57 – Ярослав КОЗИК (38, Мукачеве)

Топ-5 за кількістю червоних карток

6 – Микола БАЛАКІН (30, Київ)

Віктор КОПІЄВСЬКИЙ (28, Кропивницький)

4 – Євген АРАНОВСЬКИЙ (42, Київ)

Олександр ДЕРДО (40, Чорноморськ)

Ігор ПАСХАЛ (37, Херсон)

Віталій РОМАНОВ (39, Дніпро)

Костянтин ТРУХАНОВ (43, Харків)

Топ-5 за кількістю пенальті

7 – Ігор ПАСХАЛ (37, Херсон)

Костянтин ТРУХАНОВ (43, Харків)

6 – Анатолій АБДУЛА (42, Харків)

Євген АРАНОВСЬКИЙ (42, Київ)

5 – Максим КОЗИРЯЦЬКИЙ (38, Запоріжжя)

Віктор КОПІЄВСЬКИЙ (28, Кропивницький)

Дмитро КРИВУШКІН (34, Харків)

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