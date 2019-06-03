Львів продовжив контракт з Блавацьким

Львів'яни вирішили зберегти головного тренера на сезон 2018/19.

Клуб на офіційному сайті оголосив про продовження угоди з українським фахівцем ще на рік.

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"Ми з генеральним директором підбили підсумки моєї роботи. Після цього я прийняв пропозицію керівництва продовжити співпрацю з клубом ще на рік. Я задоволений, що у мене є можливість і далі працювати в клубі з рідного міста, перед яким стоять серйозні завдання", – прокоментував подію Блавацький.

Кадіна та Парамонов покинули Львів

ФК Львів зайняв шосте місце в сезоні 2018/19 і не зміг пробитися в єврокубки.