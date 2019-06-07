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Президент ФК Львов: У нашей команды никогда не было и не будет фан-движения

16:57 49 Читати українською
Президент ФК Львов: У нашей команды никогда не было и не будет фан-движения
Андрей Панькив / ФК Львов

Президент ФК Львов Андрй Панькив рассказал, почему посещаемость чемпионата Украины остается на низком уровне.

"В Украине посещаемость матчей не будет расти, пока кто-то уже будет знать результат игр наперед.

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Все должны признать, что в нашем футболе до сих пор существует проблема матчей с фиксированными результатами. Кто наказывать виновных и хотя бы свести к минимуму явление, которое убивает футбол? Высший футбольный орган – Украинская Ассоциация футбола.

Мы играем для болельщиков. Мы только за нормальное общение. Нет никаких оснований отказываться от такой коммуникации. У Львова нет и не будет фан-движения. Мы – горожане, наш болельщик – рядовой львовянин", – цитирует Панькива официальный сайт ФК Львов.

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