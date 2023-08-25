Очільник іспанської федерації Луїс Рубіалес вирішив боротися за позицію і не піддаватися на суспільний тиск.

Жіноча збірна Іспанії виграла ЧС-2023. На церемонії нагородження Луїс Рубіалес поцілував у губи Дженні Ермосо. Футболістка згодом заявила, що це їй не сподобалося, а президента Федерації футболу Іспанії різко розкритикували. Сьогодні він вийшов з поясненнями.

Новий скандал на фіналі ЧС-2023: президент Федерації футболу Іспанії мацав себе за геніталії, а поруч стояла королева

"На мене тиснули та спонукали подати у відставку. Подивимось, чи знайдеться спосіб мене звільнити. Я вважаю, що захищу своє чесне ім'я, залишившись на посаді.

Поцілунок був спонтанним і взаємно бажаним, ми перебували в ейфорії. Дженні схопила мене за стегна та притягнула до себе. Ми обнялися. Я її запитав: "Ну, разок?" Вона відповіла: "Окей". Це взагалі не поцілунок був, а чмок.

Це те ж саме, щоб я поцілував свою доньку. Там не було домінування чи якогось особливого бажання. І всі це розуміють, що б не говорили. Мене намагаються знищити. Це триває вже 5 років," – цитує Рубіалеса Marca.

Очікувалося, що Рубіалес подасть у відставку сьогодні, однак на пряме питання він почав кричати: "Я не буду звільнятися!"