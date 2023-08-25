Женская сборная Испании выиграла ЧМ-2023. На церемонии награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Футболистка позже заявила, что это ей не понравилось, а президента Федерации футбола Испании подвергли резкой критике. Сегодня он вышел с пояснениями.

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"На меня давили и побуждали подать в отставку. Посмотрим, найдется ли способ меня уволить. Я считаю, что защищу свое честное имя, оставшись в должности.

Поцелуй был спонтанным и взаимно желанным, мы находились в эйфории. Дженни схватила меня за бедра и притянула к себе. Мы обнялись. Я ее спросил: "Ну, разок?" Она ответила: "Окей". Это вообще не поцелуй был, а чмок.

Это тоже самое, чтобы я поцеловал свою дочь. Там не было доминирования или особого желания. И все это понимают, что бы ни говорили. Меня пытаются уничтожить. Это длится уже 5 лет", – цитирует Рубиалеса Marca.

Ожидалось, что Рубиалес подаст в отставку сегодня, однако на прямой вопрос он начал кричать: "Я не буду увольняться!"