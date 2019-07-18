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Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів

15:54 2972 Читать на русском
Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів
Володимир Левін / Фото ФК Десна

Конфлікт між українськими клубами може призвести до серйозних наслідків.

"Є інша позиція, яка не відповідає позиції Шахтаря. Ми втрачаємо поняття масового футболу. 99 глядачів зі ста перестає дивитися футбол. Ми переходимо до поняття конфлікту за прикладом Югославії, коли був матч ненависті між Црвеною Звездою та Динамо Загреб.

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Може виникнути громадянський конфлікт і ліквідація ліги. Сьогодні, якщо клуби почнуть виходити з УПЛ, ми побачимо виникнення двох Прем'єр-ліг. Це через незаконне позбавлення прав, це ж приватна власність. Такі клуби можуть припинити участь в УПЛ.

Сьогодні ще нікого прав не позбавили, але у випадку підписання це буде 4-5 клубів. Десна серед них. Це не європейський шлях розвитку. Футбол повинен бути громадським. Україна на 90% живе за межею бідності.

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Десна не підтримує єдиний пул в такому вигляді, в якому він є. Підтримаємо тільки в тому випадку, якщо канали об'єднаються і трансляції будуть публічними, у відкритому доступі.

Ми проти, при цьому у нас є суди і ми будемо відстоювати свої права і права кожного українця. У нас хороші юристи, ми це питання вирішимо до початку чемпіонату.

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Щодо формату: з наступного сезону повинно бути 16 клубів, ми так вважаємо. Футбол повинен бути масовим видовищем. Чим більше людей грають в футбол, тим більше глядачів", – сказав президент чернігівського клубу Володимир Левін в коментарі Tribuna.

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Теги
УПЛ формат УПЛ Десна Десна Володимир Левін Володимир Левін телебачення
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