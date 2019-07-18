"На засіданні були погрози про смерть, ненависть і Третю світову війну", – віце-президент Маріуполя про збори клубів УПЛ

Обговорення змін до регламенту чемпіонату України проходило з певним напруженням.

"Юридично телепул є, де-факто – ні. Більшість клубів проголосувала за телепул, але клуби, які проти, судячи з усього, готові не пускати знімальні групи до себе на стадіон. Ми боїмося цього.

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Маріуполь – за єдиний пул. Ми за розвиток українського футболу і нормальне майбутнє. Як це буде виглядати на практиці – незрозуміло. Боюся, як би це взагалі не дійшло до абсурду. Грімм сказав після закінчення засідання, що йому сумно, що до цього дійшло.

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У залі було таке відчуття, що взяли Верховну Раду і притягли сюди. У Будинку футболу повинні вирішуватися футбольні питання. Але звучала чиста демагогія, погрози Третьої світової війни, матч смерті, матч ненависті. Абсурд", – сказав віце-президент приазовців Андрій Санін в коментарі Tribuna.