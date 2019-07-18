Президент Десны заявил, что 4-5 клубов могут прекратить участие в УПЛ – существует угроза возникновения двух чемпионатов

Конфликт между украинскими клубами может привести к серьезным последствиям.

"Есть другая позиция, которая не соответствует позиции Шахтера. Мы теряем понятие массового футбола. 99 зрителей из ста перестает смотреть футбол. Мы переходим к понятию конфликта по примеру Югославии, когда был матч ненависти между Црвеной Звездой и Динамо Загреб.

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Может возникнуть гражданский конфликт и ликвидация лиги. Сегодня, если клубы начнут выходить из УПЛ, мы увидим возникновение двух Премьер-лиг. Это из-за незаконного лишения прав, это же частная собственность. Такие клубы могут прекратить участие в УПЛ.

Сегодня еще никого прав не лишили, но в случае подписания это будет 4-5 клубов. Десна среди них. Это не европейский путь развития. Футбол должен быть общественным. Украина на 90% живет за чертой бедности.

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Десна не поддерживает единый пул в таком виде, в каком он есть. Поддержим только в том случае, если каналы объединятся и трансляции будут публичными, в открытом доступе.

Мы против, при этом у нас есть суды и мы будем отстаивать свои права и права каждого украинца. У нас хорошие юристы, мы этот вопрос решим до начала чемпионата.

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По формату: со следующего сезона должно быть 16 клубов, мы так считаем. Футбол должен быть массовым зрелищем. Чем больше людей играют в футбол, тем больше зрителей", – сказал президент черниговского клуба Владимир Левин в комментарии Tribuna.