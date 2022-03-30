Серед мешканців Чернігова знайшлися мародери, які "обчистили" арену Десни.

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Після обстрілу росіян стадіон ім. Гагаріна перетворився на руїни, однак всередині залишалося чимало техніки. Мародери скористалися ситуацією, поцупивши телевізори, реабілітаційні апарати та інші речі. У ефір YouTube-каналу Бомбардир потрапив і кабінет головного тренера Десни Олександра Рябоконя – з вікна можна помітити вирву від снаряду глибиною 3-4 метри.

Нагадаємо, чемпіонат України повинен був відновитися 25 лютого, однак днем раніше російські окупанти почали підступне вторгнення на наші території.

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