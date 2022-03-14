"Я нікуди не їхав та залишаюсь у Києві. Займаюсь гуманітарною допомогою для українців, які приїжджають у столицю та покидають її. Сьогодні кожен громадянин України повинен максимально докласти всіх зусиль, щоб допомогти ближньому.

Стадіон Десни частково перетворився на руїни – відео наслідків злочинів росіян

Окупанти розбомбили стадіон Десни. Для нашого клубу – це величезна втрата. Тому що стадіон є частиною футбольної команди. Зараз для нас – це втрата наших інвестицій, які були. Ще гірше, звичайно, що загалом із містом Чернігів відбувається ця катастрофа. Ми сьогодні розуміємо, яка колосальна проблема виникла у місті, яка екологічна катастрофа на даний момент. А також водопровід, який сьогодні зруйнований, додає проблем та додаткових задач. Медичні заклади забезпечують бочками з водою, аби вона там була. Ще великі проблеми з подачею електрики. Місто може залишитися не лише без води, а й без електрики та тепла. Це набагато гірше, ніж зруйнований стадіон. Тому що стадіон ми обов’язково відбудуємо. Інформації про жертв, що хтось був на стадіоні під час бомбардування в нас немає. Сподіваємось, що ніхто там не постраждав.

Війна триває понад два тижні, але до цього стану та режиму звикнути не можна, тому що ми, українці, насправді мирний народ. Зараз нас можна порівняти з бджілками – ми собі мирно літали та жили, але сьогодні прийшли та зруйнували наш вулик. Тому ми, як народ, маємо об’єднатися, щоб захистити наш вулик.

Я кожного дня чекаю завершення війни та мирного неба над головою. Для того, щоб вже розпочинати все відбудовувати. Тому що дуже багато чого зруйновано і для відбудови треба буде багато часу. Зараз потрібно думати, як відбудувати стадіон, повернути вболівальників на нього, як відновити команду, щоб глядачі отримували задоволення від гри Десни", – сказав Левін в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, чернігівський стадіон ім. Ю. Гагаріна тричі потрапляв під обстріли. Сьогодні повністю знищені одна трибуна, вхід і адмінбудівля. Неподалік від арени залишилась величезна яма після снаряду.

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