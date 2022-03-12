Домівка чернігівської Десни зовсім скоро може стати горами уламків.

Радник голови МВС України Антон Геращенко поділився відео руйнацій стадіона ім. Гагаріна.

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Повністю знищені одна трибуна, вхід і адмінбудівля. Неподалік від арени залишилась величезна яма після снаряду. Стадіон Десни вже втретє потрапив під обстріл російських окупантів.

Нагадаємо, УПЛ повинна була починати другу частину сезону 25 лютого, однак днем раніше путінські війська нахабно вдерлися на територію України.

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