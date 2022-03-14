"Я никуда не уезжал и остаюсь в Киеве. Занимаюсь гуманитарной помощью для украинцев, которые приезжают в столицу и покидают ее. Сегодня каждый гражданин Украины должен максимально приложить все усилия, чтобы помочь ближнему.

Стадион Десны частично превратился в руины – видео последствий преступлений россиян

Оккупанты разбомбили стадион Десны. Для нашего клуба – это огромная потеря. Потому что стадион является частью футбольной команды. Сейчас для нас – это потеря наших инвестиций, которые были. Еще хуже, конечно, что с городом Чернигов происходит эта катастрофа. Мы сегодня понимаем, какая колоссальная проблема возникла в городе, какая экологическая катастрофа сейчас. А также водопровод, который сегодня разрушен, добавляет проблем и дополнительных задач. Медицинские учреждения снабжают бочками с водой, чтобы она там была. Еще большие проблемы с подачей электричества. Город может остаться не только без воды, но и без электричества и тепла. Это гораздо хуже, чем разрушенный стадион. Потому что стадион мы обязательно отстроим. Информации о жертвах, что кто-то был на стадионе во время бомбардировки, у нас нет. Надеемся, что никто там не пострадал.

Война длится более двух недель, но к этому состоянию и режиму привыкнуть нельзя, потому что мы, украинцы, действительно мирный народ. Сейчас нас можно сравнить с пчелками – мы мирно летали и жили, но сегодня пришли и разрушили наш улей. Поэтому мы, как народ, должны объединиться, чтобы защитить наш улей.

Я ожидаю завершения войны и мирного неба над головой. Для того, чтобы уже начинать все восстанавливать. Потому что очень многое разрушено и для восстановления потребуется много времени. Сейчас нужно думать, как отстроить стадион, вернуть болельщиков на него, как восстановить команду, чтобы зрители получали удовольствие от игры Десны", – сказал Левин в интервью FanDay.

Напомним, черниговский стадион им. Ю. Гагарина трижды попадал под обстрелы. Сегодня полностью уничтожены одна трибуна, вход и админздание. Недалеко от арены осталась огромная яма после снаряда.

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