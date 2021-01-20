Президент Чорноморця Леонід Клімов все ніяк не продасть стадіон одеського клубу.

Бізнесмен відмовився від продажу стадіону Чорноморця американській компанії Allrise Capital.

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За інформацією ТаТоТаке, пропозиція становила 5 млн євро. Цікаво, що у Чорноморця є заборгованість перед гравцями, але вона не перевищує 1 місяць.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Allrise Capital придбала арену за 193,8 млн гривень.

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