Бизнесмен отказался от продажи стадиона Черноморца американской компании Allrise Capital.

Президент Черноморца получил иск в суд из-за стадиона одесситов

По информации ТаТоТаке, предложение составляло 5 млн евро. Интересно, что у Черноморца есть задолженность перед игроками, но она не превышает 1 месяц.

Ранее сообщалось, что американская компания Allrise Capital приобрела арену за 193,8 млн гривен.

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