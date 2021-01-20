Президент Черноморца отказался от продажи стадиона, – СМИ
18:26 - Читати українською
Президент Черноморца Леонид Климов все никак не продаст стадион одесского клуба.
Бизнесмен отказался от продажи стадиона Черноморца американской компании Allrise Capital.
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По информации ТаТоТаке, предложение составляло 5 млн евро. Интересно, что у Черноморца есть задолженность перед игроками, но она не превышает 1 месяц.
Ранее сообщалось, что американская компания Allrise Capital приобрела арену за 193,8 млн гривен.
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