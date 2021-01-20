Реал розпочинає боротьбу за Копа дель Рей на стадії 1/16 фіналу. "Бланкос" проекзаменують скромний Алькояно. Представник третього дивізіону (Сегунда Б) демонструє хорошу форму, здобувши 4 перемоги в останніх 6-ти матчах. Раніше валенсійці вибили з турніру Уеску, тож підопічним Зізу не варто розслаблятись. Тим паче долю протистояння вирішить одна зустріч на важкому полі. Нещодавно чемпіони Іспанії обпеклися в Памплоні – сьогодні, можливо, доведеться грати за схожих умов.

У таборі королівського клубу не очікують легкої прогулянки. Ба більше, наші мадридські колеги помітили деяку напругу на вчорашньому тренуванні. Поганий настрій команди пов'язаний передусім з невдалим досвідом минулих сезонів. Між Реалом і другим турніром Іспанії давненько пробігла чорна кішка. Той же Зідан знову боротиметься з власними страхами.

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Востаннє "бланкос" здіймали над головою Кубок Короля у сезоні 2013/14, з Карлетто Анчелотті біля штурвалу. Француз тоді виконував обов'язки асистента головного тренера. Долю пам'ятного Ель Класіко вирішив спринтерський забіг Гарета Бейла, який не залишив шансів бідолашному Бартрі. Той епізод – чи не єдиний приємний спогад Зізу про "Копу".

У 2004-му він програв драматичний фінал Сарагосі (2:3), та це ще квіточки порівняно з приниженням століття. Сезоном раніше "галактікос" були розбиті Мальоркою (0:3), згодом – отримали повну торбу м'ячів на Ла Ромареда, не зумівши поквитатися з тими ж арагонцями (1:6). Велика ганьба, що символізувала завершення цілої епохи в історії Мадрида (2006).

Давнє прокляття поширилось на Зідана-тренера. У сезоні 2016/17 "меренгес" стартували з перемоги над традиційно непоступливою Севільєю (2:1), проте неабияк осоромились в 1/4 фіналу. Поразка від Сельти за сумою двох матчів (1:2 та 2:2). Історія повторилась у наступній кампанії – мінімально обіграли Леганес в гостях і провалились вдома (1:2). Минулого року Реал видав феноменальну безпрограшну серію із 19-ти матчів, яка обірвалась саме в Кубку Короля! Знову чвертьфінал, знову поразка на Бернабеу. У шаленій перестрілці з Сосьєдадом більше пощастило баскам (3:4).

Невдала тенденція "бланкос" трохи насторожує в контексті офіційного дебюту Андрія Луніна. Якщо все піде за планом, наш чемпіон світу замінить Тібо Куртуа у рамці воріт. Мадрид зіграє абсолютно експериментальним складом. Найбільші побоювання за оборону. Попри загрозу чергового фіаско Зідан вирішив провести планову ротацію. Серед залізно основних вийти з перших хвилин мають шанс лише двоє – Асенсіо з Каземіро. В Мадриді залишились Рамос, Варан і Начо. Останній контактував з хворим на ковід, капітан – відновлюється після травми, француз – отримав маленький відпочинок.

Перед Андрієм, найпевніше, розташується четвірка валідольних захисників, що може похвалитись дещицею ігрового часу – Марсело (7 матчів), Мілітао (3), молодий кантерано Віктор Чуст (потенційний дебют) та Одріосола (1). До біса непросте завдання нашого кіпера ускладнюють ще кілька серйозних втрат в середині поля. Модріч взагалі не полетів в Аліканте, натомість Кроос може розпочати гру на лаві запасних.

Авторитетна Marca найбільше хвилюється за українця. Він – унікальний випадок в Мадриді за останні 5-6 років. Чекав майже 950 днів, аби зіграти з основою Реала. За цей час бойове хрещення пройшло навіть тріо безнадійних – Люка Зідан, Пачеко і Рубен Яньєс. Вони безславно покинули "бланкос", не впоравшись з шаленим тиском. Чи вистоїть Лунін? Сьогодні вихованець Металіста і Дніпра битиметься не тільки за легендарну емблему, але й за власне майбутнє на Бернабеу.

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