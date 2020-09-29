Allrise Capital звернулася в господарський суд Одеської області з позовом до Чорноморця і однойменного стадіону про визнання припиненим договору управління майном, виселення та скасування державної реєстрації речового права, повідомляє Думская.

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Це пов'язано з тим, що фірма Леоніда Климова "Стадіон Чорноморець" не хоче передавати арену нового власника – Allrise Capital. Підготовче засідання за позовом відбудеться 20 жовтня. Раніше Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання американської компанії Allrise Capital про скасування накладення арешту на нежитлові будівлі стадіону Чорноморець.

Нагадаємо, американська компанія Allrise Capital придбала арену за 193,8 млн гривень.

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