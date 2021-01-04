Апеляційний комітет УАФ залишив без змін довічне відсторонення Собуцького від будь-якої футбольної діяльності.

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Агробізнес також не зміг оскаржити свій штраф у розмірі 500 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ. Крім цього, лідер поточного розіграшу Першої ліги не має права проводити матчі на рідному стадіоні Юність до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань. Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS) Лозанни.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру минулого розіграшу Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

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