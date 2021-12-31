Головний тренер волочиської команди Олександр Чижевський зізнався, де його підопічні будуть готуватися до кубкового протистояння з донецьким клубом.

"Футболісти Агробізнеса повертаються з відпустки 17 січня. До 30 січня будемо тренуватися у Волочиську. Думаю, що у цей період і підпишемо перших зимових новачків.

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Потім летимо в Туреччину, де плануємо зіграти вісім спарингів. Оскільки цей закордонний етап підготовки буде тривалим, то після його першої половини збираємося змінити місце дислокації в Туреччині, щоб хоч якось урізноманітнити обстановку. Додому повернемося 28 лютого.

Що стосується кубкового поєдинку з Шахтарем, то у Волочиську точно не зможемо прийняти "гірників". Швидше за все, зіграємо в Києві – цим питанням зараз займається клубне керівництво", – сказав Чижевський у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу розіграшу Кубка України між Агробізнесом та Шахтарем повинен відбутися 3 березня 2021 року.

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